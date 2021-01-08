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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» может арендовать Шомуродова у «Дженоа»

По информации Tuttosport, «Ювентус» рассматривает вариант с арендой форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова.

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По информации Tuttosport, «Ювентус» рассматривает вариант с арендой форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова. В туринском клубе ищут игрока на подмену Альваро Мораты и изучают игроков серии А.

25-летний форвард сборной Узбекистана проводит первый сезон в чемпионате Италии. Летом он перешел в «Дженоа» из «Ростова» и провел за новый клуб 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал результативную передачу.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport признало нападающего Шомуродова лучшим игроком команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:2), где он отметился забитым голом.

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