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16:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

Своих соперников по турниру в том числе узнали команды, начинающие участие с этой стадии, среди которых мадридский «Реал» и «Барселона». Сине-гранатовым предстоит встретиться с «Корнельей», которая выбила из соревнований «Атлетико».

Результаты жеребьёвки:

«Кордова» — «Реал Сосьедад»
«Алькояно» — «Реал»
«Ивиса» — «Атлетик»
«Корнелья» — «Барселона»
«Навалькарнеро» — «Эйбар»
«Пенья Депортива» — «Вальядолид»
«Спортинг» — «Бетис»
«Жирона» — «Кадис»
«Алькоркон» — «Валенсия»
«Леганес» — «Севилья»
«Альмерия» — «Алавес»
«Малага» — «Гранада»
«Тенерифе» — «Вильярреал»
«Райо Вальекано» — «Эльче»
«Фуэнлабрада» — «Леванте»
«Эспаньол» — «Осасуна».

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