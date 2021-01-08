«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.
Своих соперников по турниру в том числе узнали команды, начинающие участие с этой стадии, среди которых мадридский «Реал» и «Барселона».
Результаты жеребьёвки:
«Кордова» — «Реал Сосьедад»
«Алькояно» — «Реал»
«Ивиса» — «Атлетик»
«Корнелья» — «Барселона»
«Навалькарнеро» — «Эйбар»
«Пенья Депортива» — «Вальядолид»
«Спортинг» — «Бетис»
«Жирона» — «Кадис»
«Алькоркон» — «Валенсия»
«Леганес» — «Севилья»
«Альмерия» — «Алавес»
«Малага» — «Гранада»
«Тенерифе» — «Вильярреал»
«Райо Вальекано» — «Эльче»
«Фуэнлабрада» — «Леванте»
«Эспаньол» — «Осасуна».