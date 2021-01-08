«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Своих соперников по турниру в том числе узнали команды, начинающие участие с этой стадии, среди которых мадридский «Реал» и «Барселона». Сине-гранатовым предстоит встретиться с «Корнельей», которая выбила из соревнований «Атлетико».



Результаты жеребьёвки:



«Кордова» — «Реал Сосьедад»

«Алькояно» — «Реал»

«Ивиса» — «Атлетик»

«Корнелья» — «Барселона»

«Навалькарнеро» — «Эйбар»

«Пенья Депортива» — «Вальядолид»

«Спортинг» — «Бетис»

«Жирона» — «Кадис»

«Алькоркон» — «Валенсия»

«Леганес» — «Севилья»

«Альмерия» — «Алавес»

«Малага» — «Гранада»

«Тенерифе» — «Вильярреал»

«Райо Вальекано» — «Эльче»

«Фуэнлабрада» — «Леванте»

«Эспаньол» — «Осасуна».