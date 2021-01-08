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19:51 (мск), источник: Sport24

Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о будущем защитника и капитана Серхио Рамоса, чей контракт истекает летом 2021 года.

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«Я не знаю, что произойдет. Он здесь на данный момент. Мы сосредоточены на завтрашней игре. В футболе никогда не знаешь, что и как будет. Мы хотим, чтобы все разрешилось. Это касается и Лукаса Васкеса. Вы всегда будете спрашивать меня, и вы знаете, что я отвечу», — цитирует Зидана Marca.

Ранее стало известно, что Серхио Рамос готов рассмотреть предложения других команд.

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