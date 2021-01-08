Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса

«Я не знаю, что произойдет. Он здесь на данный момент. Мы сосредоточены на завтрашней игре. В футболе никогда не знаешь, что и как будет. Мы хотим, чтобы все разрешилось. Это касается и Лукаса Васкеса. Вы всегда будете спрашивать меня, и вы знаете, что я отвечу», — цитирует Зидана Marca.