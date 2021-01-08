В Европе футболиста «Кайрата» включили в рейтинг лучших опорников 2020 года
Издание Weszlo подвело итоги минувшего года и определила топ-10 лучших польских опорников сезона-2020.
Издание Weszlo подвело итоги минувшего года и определила топ-10 лучших польских опорников сезона-2020.
Полузащитник сборной Польши и алматинского «Кайрата» Яцек Гуральски расположился на пятой позиции данного рейтинга, сообщает
Список самых продуктивных польских опорников 2020-го года:
1. Гжегож Крыховяк («Локомотив», Россия);
2. Кароль Линетти («Торино», Италия);
3. Якуб Модер («Лех», Польша);
4. Рафал Аугустыняк («Урал», Россия);
5. Яцек Гуральски («Кайрат», Казахстан);
6. Тарас Романчук («Ягеллония», Польша);
7. Патрик Дзичек («Салернитана», Италия);
8. Доминик Фурман («Генчлербирлиги», Турция);
9. Радослав Муравски («Денизлиспор», Турция);
10. Игорь Сапала («Ракув», Польша).
28-летний Гуральски перешел в «Кайрат» в начале прошлого года, подписав контракт до 2023-го. В минувшем сезоне КПЛ провел 16 игр, результативными действиями не отметился.