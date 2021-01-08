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8 января, источник: Vesti.kz

В Англии заинтересовались футболистом сборной Казахстана. Его может подписать лидер чемпионата

Pink Un пишет, что «Норвич» из Чемпионшипа (второй по силе дивизион в Англии) нуждается в левом защитнике. Издание выбрало пять кандидатур на эту позицию, в их числе оказался и футболист сборной Казахстана Ян Вороговский.

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Источник: Reuters

Отмечается, что «Норвич» попытается закрыть проблемную позицию в январе.

«Игрок сборной Казахстана всегда считался основным защитником «Беерсхота». 24-летний футболист прорвался вперед с реальными перспективами после переезда в Бельгию из своей родной страны в 2019 году.

В последние недели Вороговского часто использовали в атакующих действиях команды, но он очень успешен на месте левого защитника. Его агрессивный и атакующий стиль похож на тот, который Даниель Фарке (главный тренер «Норвича») любит прививать своим игрокам.

Его контракт истекает в конце сезона, а это означает, что он может достаться «Норвичу» за меньшую плату, что вполне объяснимо в условиях нынешнего финансового кризиса из-за коронавируса. Казахстанец хорошо подходит для игровой философии «Норвича», — говорится в тексте.

Напомним, что «Норвич» лидирует в Чемпионшипе, набрав 47 очков в 23 матчах. Вороговский в текущем чемпионате Бельгии провел 13 игр, в которых отметился одним голом. Transfermarkt рыночную стоимость игрока оценивает в 750 тысяч евро.

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