Больше, чем у футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии. Сравниваем зарплаты звездных игроков КПЛ

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

В первую очередь «стрелы летят» в сторону местных звезд, зарабатывающих больше остальных. Корреспондент Vesti.kz сравнил оклад главных нападающих чемпионата — Вагнера Лава и Пиероса Сотириу — с бывшими футболистами КПЛ и некоторыми игроками зарубежных чемпионатов.

По неподтвержденным данным, бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав с нового сезона будет зарабатывать 1,2 миллиона долларов в год, а форвард сборной Кипра из «Астаны» по контракту получает 700 тысяч долларов в год. Вряд ли ошибемся, если назовем эти цифры самыми высокими в казахстанском футболе.

Начнем сравнение с бывших игроков КПЛ. Громче всех заявил о себе в европейском футболе Неманья Максимович, выступающий за испанский «Хетафе» и национальную сборную Сербии. Экс-полузащитник «Астаны», по данным сайта Salarysport, зарабатывает 1,34 миллиона долларов в год, что ненамного больше, чем зарплата Вагнера в «Кайрате». По информации все того же сайта, в «Астане» Максимович зарабатывал максимум 558 тысяч долларов в год, а по первоначальному контракту серб получал вовсе 134 тысячи долларов. Игрок заявил о себе и доказал свою состоятельность в одном из сильнейших чемпионатов мира, а прямо сейчас является железным игроком стартового состава и, в принципе, хоть сейчас готов перебраться в команду еще более высокого класса. Недавно у футболиста и его супруги родился первенец.

Лучший бомбардир в истории «Астаны» Патрик Твумаси в настоящее время играет за «Ганновер 96» во второй немецкой Бундеслиге. По данным Football-lifestyle, зарплата ганского вингера составляет 1,1 миллиона долларов в год. Это большая прибавка по сравнению с той суммой, которую ему платил турецкий «Газиантеп» — 410 тысяч долларов (данные Salarysport). Примерно такую же зарплату, по версии источника, Твумаси имел в «Астане».

Великолепные условия в «Рубине» у экс-нападающего «Жетысу», «Кайрата», «Астаны» и «Тобола» — Джордже Деспотовича. Страйкер, который с прошлого года вызывается в сборную Сербии, получает в казанском клубе 1,83 миллиона долларов в год (данные Football-lifestyle). После первого круга РПЛ Деспотович идет на восьмом месте в списке бомбардиров чемпионата, забив семь мячей.

Но не везде платят так много. В чемпионате Беларуси в завершившемся сезоне выступал конголезский форвард Джуниор Кабананга, который несколько лет своей карьеры оставил в «Астане», а теперь не забивает годами. Football-lifestyle сообщал о зарплате Джуниора, равной 367 тысячам долларов в год.

Говоря о Сотириу, отметим, что практически такую же зарплату в лондонском «Арсенале» получает 19-летний вингер Букайо Сака, который в текущем сезоне АПЛ уже забил три мяча и отдал голевую передачу. Его зарплата составляет 705 тысяч долларов в год (Sportac). Лишь на пять тысяч меньше получает в «Астане» Сотириу.

Зарплата Вагнера еще более ошеломляющая. 1,2 миллиона долларов в год — это больше, чем в составе «Манчестер Сити» зарабатывает полузащитник сборной Англии Фил Фоден (846 тысяч долларов, Sportac), больше, чем получают защитники «Челси» и все того же «Манчестер Сити» Фикайо Томори и Эрик Гарсия (у обоих — 1,07 миллиона долларов, Sportac). Также зарплата Вагнера превышает доход по контракту игрока ЦСКА и сборной России Ивана Облякова. Партнер Бахтиера Зайнутдинова по команде получает 1,14 миллиона долларов в год (данные Sport24).