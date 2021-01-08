Больше, чем у футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии. Сравниваем зарплаты звездных игроков КПЛ
В казахстанском футболе достаточно критично относятся к высоким заработным платам футболистов.
В казахстанском футболе достаточно критично относятся к высоким заработным платам футболистов.
В первую очередь «стрелы летят» в сторону местных звезд, зарабатывающих больше остальных. Корреспондент Vesti.kz сравнил оклад главных нападающих чемпионата — Вагнера Лава и Пиероса Сотириу — с бывшими футболистами КПЛ и некоторыми игроками зарубежных чемпионатов.
По неподтвержденным данным, бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав с нового сезона будет зарабатывать 1,2 миллиона долларов в год, а форвард сборной Кипра из «Астаны» по контракту получает 700 тысяч долларов в год. Вряд ли ошибемся, если назовем эти цифры самыми высокими в казахстанском футболе.
Начнем сравнение с бывших игроков КПЛ. Громче всех заявил о себе в европейском футболе Неманья Максимович, выступающий за испанский «Хетафе» и национальную сборную Сербии.
Лучший бомбардир в истории «Астаны» Патрик Твумаси в настоящее время играет за «Ганновер 96» во второй немецкой Бундеслиге. По данным
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Но не везде платят так много. В чемпионате Беларуси в завершившемся сезоне выступал конголезский форвард Джуниор Кабананга, который несколько лет своей карьеры оставил в «Астане», а теперь не забивает годами.
Говоря о Сотириу, отметим, что практически такую же зарплату в лондонском «Арсенале» получает 19-летний вингер Букайо Сака, который в текущем сезоне АПЛ уже забил три мяча и отдал голевую передачу. Его зарплата составляет 705 тысяч долларов в год (Sportac). Лишь на пять тысяч меньше получает в «Астане» Сотириу.
Зарплата Вагнера еще более ошеломляющая. 1,2 миллиона долларов в год — это больше, чем в составе «Манчестер Сити» зарабатывает полузащитник сборной Англии Фил Фоден (846 тысяч долларов, Sportac), больше, чем получают защитники «Челси» и все того же «Манчестер Сити» Фикайо Томори и Эрик Гарсия (у обоих — 1,07 миллиона долларов, Sportac). Также зарплата Вагнера превышает доход по контракту игрока ЦСКА и сборной России Ивана Облякова. Партнер Бахтиера Зайнутдинова по команде получает 1,14 миллиона долларов в год (данные Sport24).
Напомним, что ранее мы посчитали, за сколько минут главные звезды казахстанского футбола зарабатывают миллион тенге — сумму, которую вскоре могут сделать официальным потолком для зарплат футболистов.