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8 января, источник: Sport24

Маттейс Де Лигт заболел коронавирусом

Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Футбольный клуб “Ювентус” сообщает, что в ходе проверок, предусмотренных действующим протоколом, Маттейс Де Лигт сдал положительный тест на коронавирус. Игрок уже находится на самоизоляции», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 9 матчах Серии А и заработал 2 желтые карточки.

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