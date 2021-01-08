Маттейс Де Лигт заболел коронавирусом
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт заразился коронавирусом. Об этом сообщает
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт заразился коронавирусом. Об этом сообщает
«Футбольный клуб “Ювентус” сообщает, что в ходе проверок, предусмотренных действующим протоколом, Маттейс Де Лигт сдал положительный тест на коронавирус. Игрок уже находится на самоизоляции», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 9 матчах Серии А и заработал 2 желтые карточки.