Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе «Милана»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал тренироваться в общей группе. Пока шведский футболист занимается частично со всеми. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал тренироваться в общей группе. Пока шведский футболист занимается частично со всеми. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Несмотря на это, нападающий точно не поможет «Милану» в завтрашнем матче с «Торино», но должен быть готов к встрече с «Кальяри» 18 января.
В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович принял участие в 6 матчах Серии А, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас.