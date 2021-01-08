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8 января, источник: Sport24

Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал тренироваться в общей группе. Пока шведский футболист занимается частично со всеми. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: Reuters

Несмотря на это, нападающий точно не поможет «Милану» в завтрашнем матче с «Торино», но должен быть готов к встрече с «Кальяри» 18 января.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович принял участие в 6 матчах Серии А, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас.

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