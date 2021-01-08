Тренер «Аталанты» Гасперини: У Миранчука нет качеств нападающего
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что для полузащитника Алексея Миранчука необходимо подобрать другую позицию на поле.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что для полузащитника Алексея Миранчука необходимо подобрать другую позицию на поле.
«У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Нам нужно найти для него наиболее подходящую позицию на поле. Посмотрим — конкурентоспособен ли он», — цитирует Гасперини tuttoatalanta.com.
25-летний российский футболист в этом сезоне провел 9 матчей за клуб из Бергамо и забил два гола.