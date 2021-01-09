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10:51 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» прервала беспроигрышную серию в чемпионате Германии из 12 матчей

ТАСС, 9 января. Мёнхенгладбахская «Боруссия» дома победила мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:2 в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе победителей голы забили Йонас Хофманн (36-я и 45-я минуты) и Флориан Нойхаус (49).

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У «Баварии» отличились Роберт Левандовский (20, с пенальти) и Леон Горетцка (26).

«Бавария» потерпела первое поражение с 27 сентября, когда уступила в гостях «Хоффенхайму» (1:4), беспроигрышная серия мюнхенского клуба в чемпионате страны составляла 12 матчей, во всех турнирах (с учетом Кубка Германии и Лиги чемпионов) — 20 встреч.

Подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 33 очка в 15 матчах. «Боруссия» идет седьмой, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Бавария» 17 января примет «Фрайбург», 13 января мюнхенский клуб сыграет с «Хольштайн Киль» в рамках 1/16 финала кубка страны.

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«Боруссия» в 16-м туре чемпионата Германии 16 января сыграет на выезде со «Штутгартом».

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Боруссия М
3:2
Первый тайм: 2:2
Бавария
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