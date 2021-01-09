«Ливерпуль» разгромил в Кубке Англии «Астон Виллу», игравшую составом из игроков академии

В составе «Ливерпуля» голы забили Садио Мане (4-я и 63-я минуты), Джорджиньо Вейналдум (60) и Мохаммед Салах (65). У проигравших отличился 17-летний Луи Барри (41). Соперник «Ливерпуля» по 1/16 финала определится по итогам жеребьевки.
Возраст игроков «Астон Виллы» составлял от 16 до 21 года. Тренерский штаб клуба принял решение провести матч в Кубке Англии составом из академии в связи со вспышкой коронавируса в основной команде.
Предыдущую встречу «Астон Вилла» и «Ливерпуль» провели 4 октября в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. Тогда клуб из Бирмингема разгромил на своем поле подопечных Юргена Клоппа со счетом 7:2.
Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу — он проводится с 1871 года. Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал» (14), «Ливерпуль» и «Астон Вилла» выигрывали трофей по семь раз.