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10:38 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» разгромил в Кубке Англии «Астон Виллу», игравшую составом из игроков академии

ТАСС, 9 января. Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Астон Виллу» в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 4:1. «Астон Вилла» проводила матч составом из игроков академии из-за вспышки коронавируса в команде.

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Источник: AP 2020

В составе «Ливерпуля» голы забили Садио Мане (4-я и 63-я минуты), Джорджиньо Вейналдум (60) и Мохаммед Салах (65). У проигравших отличился 17-летний Луи Барри (41). Соперник «Ливерпуля» по 1/16 финала определится по итогам жеребьевки.

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Возраст игроков «Астон Виллы» составлял от 16 до 21 года. Тренерский штаб клуба принял решение провести матч в Кубке Англии составом из академии в связи со вспышкой коронавируса в основной команде.

Предыдущую встречу «Астон Вилла» и «Ливерпуль» провели 4 октября в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги. Тогда клуб из Бирмингема разгромил на своем поле подопечных Юргена Клоппа со счетом 7:2.

Кубок Англии является старейшим клубным турниром по футболу — он проводится с 1871 года. Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал» (14), «Ливерпуль» и «Астон Вилла» выигрывали трофей по семь раз.

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