«Актобе» определился с первыми сборами и анонсировал назначение тренера

Вернувшийся в КПЛ ФК «Актобе» первые УТС перед сезоном-2021 проведет в Нур-Султане, сообщает пресс-служба команды. Сборы пройдут с 17 по 31 января.

Команда Актобе

В столице команда будет базироваться в Доме футбола ФФК, где созданы все надлежащие условия для тренировочного процесса. УТС будут проходить в формате двухразовых тренировок и работы в фитнес-зале.

Отмечается, что до начала сборов клуб планирует представить нового главного тренера, который и будет руководить командой уже в Нур-Султане.