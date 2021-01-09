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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» определился с первыми сборами и анонсировал назначение тренера

Команда вернулась в премьер-лигу.

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Вернувшийся в КПЛ ФК «Актобе» первые УТС перед сезоном-2021 проведет в Нур-Султане, сообщает пресс-служба команды. Сборы пройдут с 17 по 31 января.

Команда
Актобе

В столице команда будет базироваться в Доме футбола ФФК, где созданы все надлежащие условия для тренировочного процесса. УТС будут проходить в формате двухразовых тренировок и работы в фитнес-зале.

Отмечается, что до начала сборов клуб планирует представить нового главного тренера, который и будет руководить командой уже в Нур-Султане.

На первые УТС отправятся все местные футболисты, также уже по ходу сборов к команде присоединятся потенциальные новички.

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