«Актобе» определился с первыми сборами и анонсировал назначение тренера
Команда вернулась в
Команда вернулась в
Вернувшийся в КПЛ ФК «Актобе» первые УТС перед сезоном-2021 проведет в
В столице команда будет базироваться в Доме футбола ФФК, где созданы все надлежащие условия для тренировочного процесса. УТС будут проходить в формате двухразовых тренировок и работы в
Отмечается, что до начала сборов клуб планирует представить нового главного тренера, который и будет руководить командой уже в
На первые УТС отправятся все местные футболисты, также уже по ходу сборов к команде присоединятся потенциальные новички.