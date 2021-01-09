«Наш клуб покидает любимец публики». «Кызыл-Жар» объявил о расставании с Момоду Сисеем
В конце прошлого сезона он досрочно покинул клуб.
В конце прошлого сезона он досрочно покинул клуб.
ФК «Кызыл-Жар» объявил о расставании с форвардом Момоду Сисеем, сообщают Vesti.kz. Не исключено, что причиной стало физическое состояние футболиста.
В конце сезона КПЛ-2020 32-летний гамбиец получил травму и досрочно покинул расположение петропавловского клуба.
«Наш клуб покидает любимец публики, гамбийский танк Момоду Сисей. Благодарим за работу и прекрасную, зрелищную игру, желаем всего самого наилучшего! В составе нашей команды Момо сыграл 41 матч, в которых отметился 11 забитыми мячами», — говорится в сообщении «Кызыл-Жара».
Также в КПЛ Сисей выступал за «Кайрат» и «Иртыш».
Напомним, ранее стало известно, что новым главным тренером «Кызыл-Жара» стал казахстанец Андрей Карпович.