Сербский защитник покинул клуб КПЛ

В прошлом сезоне он провел в составе клуба 19 матчей.

«Спасибо за все, профессор! Клуб покинул сербский легионер — Урош Делич. Уроше, мы всегда восхищались твоей игрой, твоей самоотдачей и самоотверженностью. Удачи! 58 — именно столько матчей провел Делич, защищая честь нашей команды», — говорится в сообщении клуба.