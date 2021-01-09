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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Сербский защитник покинул клуб КПЛ

Он провел в прошлом сезоне 19 матчей.

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Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил об уходе сербского защитника Уроша Делича, сообщают Vesti.kz.

Команда
Кызыл-Жар

В прошлом сезоне он провел в составе клуба 19 матчей.

«Спасибо за все, профессор! Клуб покинул сербский легионер — Урош Делич. Уроше, мы всегда восхищались твоей игрой, твоей самоотдачей и самоотверженностью. Удачи! 58 — именно столько матчей провел Делич, защищая честь нашей команды», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, также «Кызыл-Жар» объявил об уходе Момоду Сисея.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Кызыл-Жара» стал казахстанец Андрей Карпович.

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