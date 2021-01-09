Сербский защитник покинул клуб КПЛ
Он провел в прошлом сезоне 19 матчей.
Он провел в прошлом сезоне 19 матчей.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил об уходе сербского защитника Уроша Делича, сообщают Vesti.kz.
В прошлом сезоне он провел в составе клуба 19 матчей.
«Спасибо за все, профессор! Клуб покинул сербский легионер — Урош Делич. Уроше, мы всегда восхищались твоей игрой, твоей самоотдачей и самоотверженностью. Удачи! 58 — именно столько матчей провел Делич, защищая честь нашей команды», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, также «Кызыл-Жар» объявил об уходе Момоду Сисея.
Ранее стало известно, что новым главным тренером «Кызыл-Жара» стал казахстанец Андрей Карпович.