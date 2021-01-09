Матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик» перенесен из-за снегопада
ТАСС, 9 января. Игра 18-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао перенесена
ТАСС, 9 января. Игра 18-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао перенесена
Игра была запланирована на субботу. Новая дата проведения матча пока не сообщается. Отмечается, что «Атлетик» не смог прибыть на игру
Причиной переноса послужил начавшийся в пятницу в районе испанской столицы снегопад. В частности, была приостановлена работа международного аэропорта
«Атлетико» лидирует в таблице чемпионата с 38 очками в 15 матчах, «Атлетик» идет девятым с 21 очком в 18 встречах.