Матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Атлетик» перенесен из-за снегопада

Игра была запланирована на субботу. Новая дата проведения матча пока не сообщается. Отмечается, что «Атлетик» не смог прибыть на игру из-за того, что аэропорт был закрыт.

Причиной переноса послужил начавшийся в пятницу в районе испанской столицы снегопад. В частности, была приостановлена работа международного аэропорта Мадрид-Барахас, также наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, включая метро. Ожидается, что снежный покров в Мадриде в течение дня может превысить 20 см.

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