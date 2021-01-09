В тренерском штабе «Астаны» произошли изменения
Сборы перед новым сезоном команда еще не начала.
Сборы перед новым сезоном команда еще не начала.
ФК «Астана» рассталась с тренером по фитнесу, сообщается на сайте клуба. Украинский специалист Игорь Касьяненко покинул команду по окончании контракта.
Он пополнил состав столичного клуба в 2019 году, отработав с командой два сезона.
Напомним, что КПЛ-2020 «Астана» завершила на третьем месте, впервые за шесть сезонов оставшись без «золота». Сборы перед новым сезоном команда еще не начала.