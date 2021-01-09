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16:12 (мск), источник: Vesti.kz

В тренерском штабе «Астаны» произошли изменения

Сборы перед новым сезоном команда еще не начала.

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ФК «Астана» рассталась с тренером по фитнесу, сообщается на сайте клуба. Украинский специалист Игорь Касьяненко покинул команду по окончании контракта.

Он пополнил состав столичного клуба в 2019 году, отработав с командой два сезона.

Напомним, что КПЛ-2020 «Астана» завершила на третьем месте, впервые за шесть сезонов оставшись без «золота». Сборы перед новым сезоном команда еще не начала.

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