Клуб КПЛ объявил об уходе трех легионеров
Недавно команду принял новый тренер.
Недавно команду принял новый тренер.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» объявил об уходе еще трех легионеров, сообщает
Команду покинули россияне Иван Маркелов (17 матчей), Руслан Корян (8) и молдавский хавбек Михаил Платика (18).
Все трое присоединились к петропавловцам в начале 2020 года.
Ранее состав «Кызыл-Жара» покинули Момоду Сисей и Урош Делич.
В минувшем сезоне петропавловский клуб занял десятое место и сохранил прописку в КПЛ. Недавно команду принял новый главный тренер.