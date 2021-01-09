Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Кельн
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто
Аталанта
14
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Барселона
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Ним
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Реал
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
16:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» принял решение по новому тренеру

В минувшем сезоне шымкенты стали пятыми.

Наверх

Шымкентский «Ордабасы» планирует определиться с главным тренером в течение десяти дней, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Ордабасы

Ранее на вакантный пост претендовал Владимир Газзаев, однако российский специалист не смог договориться с руководством «Ордабасы» и отказал шымкентскому клубу.

Также среди кандидатов назывались болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.

В минувшем сезоне КПЛ «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Напомним, что последним тренером южан был Кахабер Цхададзе, который работал в Шымкенте с 2018 года.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Губерниев оценил перспективы Дзюбы в политике
Русские биатлонисты выступают позорнее биатлонисток
Огонь от биатлонистки Мироновой: прорвалась с 15-го места на 4-е
Тарьей Бе: Верните русских в элиту. Нам нужен Шипулин обратно
Первое поражение Большунова за 6 гонок. В спринте он взял бронзу
«Осасуна» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Милан» - «Торино» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь