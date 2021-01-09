«Ордабасы» принял решение по новому тренеру
В минувшем сезоне шымкенты стали пятыми.
В минувшем сезоне шымкенты стали пятыми.
Шымкентский «Ордабасы» планирует определиться с главным тренером в течение десяти дней, сообщает KazFootball.kz.
Ранее на вакантный пост претендовал Владимир Газзаев, однако российский специалист не смог договориться с руководством «Ордабасы» и отказал шымкентскому клубу.
Также среди кандидатов назывались болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.
В минувшем сезоне КПЛ «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.
Напомним, что последним тренером южан был Кахабер Цхададзе, который работал в Шымкенте с 2018 года.