«Ордабасы» принял решение по новому тренеру

Шымкентский «Ордабасы» планирует определиться с главным тренером в течение десяти дней, сообщает KazFootball.kz.

Команда Ордабасы

Ранее на вакантный пост претендовал Владимир Газзаев, однако российский специалист не смог договориться с руководством «Ордабасы» и отказал шымкентскому клубу.

Также среди кандидатов назывались болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.

В минувшем сезоне КПЛ «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.