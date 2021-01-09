Смаков остался без работы в клубе КПЛ
Назначение ожидалось в новом году.
Назначение ожидалось в новом году.
Ранее сообщалось о том, что Смаков может занять должность директора в клубе. Ожидалось, что назначение состоится в новом году.
Однако ему не удалось договориться с руководством Алматинской области о задачах, бюджете и других условиях работы в «Жетысу».
В сезоне-2020 «Жетысу» занял шестое место в
Напомним, Смаков с января 2018 по декабрь 2019 года являлся генеральным директором «Актобе», после чего был назначен советником акима Актюбинской области по развитию футбола и советником председателя правления клуба, но спустя