Смаков остался без работы в клубе КПЛ

Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков не будет работать в талдыкорганском «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.

Команда Жетысу

Ранее сообщалось о том, что Смаков может занять должность директора в клубе. Ожидалось, что назначение состоится в новом году.

Однако ему не удалось договориться с руководством Алматинской области о задачах, бюджете и других условиях работы в «Жетысу».

В сезоне-2020 «Жетысу» занял шестое место в премьер-лиге. Семиреченцам не удалось выполнить задачу и войти в тройку призеров.