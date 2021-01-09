«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря хет-трику Эн-Несири
«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Форвард хозяев Юссеф
«Реал Сосьедад» и «Севилья» сравнялись по количеству очков (30) и занимают в таблице 5-е и 6-е места соответственно.
Следующий матч команда Хулена Лопетеги проведет 12 января против «Атлетико». «Реал Сосьдад» 23 января сыграет с «Бетисом».