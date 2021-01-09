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8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
18:41 (мск), источник: Матч ТВ

«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря хет-трику Эн-Несири

«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Форвард хозяев Юссеф Эн-Несири отметился хет-триком. В составе гостей отличился Александер Исак. Защитник севильцев Диего Карлос забил гол в свои ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал Сосьедад» и «Севилья» сравнялись по количеству очков (30) и занимают в таблице 5-е и 6-е места соответственно.

Следующий матч команда Хулена Лопетеги проведет 12 января против «Атлетико». «Реал Сосьдад» 23 января сыграет с «Бетисом».

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3:2
Первый тайм: 2:2
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