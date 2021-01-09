«Астана», «Шахтер» и еще один клуб КПЛ выбрали место первых сборов

ФК «Астана», карагандинский «Шахтер» и петропавловский «Кызыл-Жар» проведут свои учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане, сообщает KazFootball.kz.

Команда Астана

Первые сборы обычно имеют втягивающий характер.

Команды занимаются физической подготовкой, работают в тренажерных залах и набирают форму.

На этих сборах в основном просматривают местных футболистов.