«Астана», «Шахтер» и еще один клуб КПЛ выбрали место первых сборов
Ожидается, что команды просмотрят новичков.
Ожидается, что команды просмотрят новичков.
ФК «Астана», карагандинский «Шахтер» и петропавловский «Кызыл-Жар» проведут свои
Первые сборы обычно имеют втягивающий характер.
Команды занимаются физической подготовкой, работают в тренажерных залах и набирают форму.
На этих сборах в основном просматривают местных футболистов.
Ранее стало известно, что сборы в столице проведет и «Актобе», спустя год вернувшийся в