«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчук вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голы в составе гостей забили Йосип Иличич, Рафаэль Толой, Дуван Сапата и Луис Муриэль.

У хозяев отличился Марко Сау.

Отметим, что российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 87-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

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Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко.

«Беневенто» с 21 очком располагается на 10-й строчке.

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