«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчук вышел на замену
«Аталанта» одержала крупную победу над «Беневенто» в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» одержала крупную победу над «Беневенто» в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голы в составе гостей забили Йосип Иличич, Рафаэль Толой, Дуван Сапата и Луис Муриэль.
У хозяев отличился Марко Сау.
Отметим, что российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 87-й минуте. Он не отметился результативными действиями.
Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко.
«Беневенто» с 21 очком располагается на 10-й строчке.
Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет против «Дженоа» 17 января дома. Коллектив Филиппо Индзаги в этот день отправится в гости к «Кротоне».