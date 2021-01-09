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19:09 (мск), источник: Матч ТВ

«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчук вышел на замену

«Аталанта» одержала крупную победу над «Беневенто» в выездном матче 17-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AFP 2020

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голы в составе гостей забили Йосип Иличич, Рафаэль Толой, Дуван Сапата и Луис Муриэль.

У хозяев отличился Марко Сау.

Отметим, что российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 87-й минуте. Он не отметился результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко.

«Беневенто» с 21 очком располагается на 10-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведет против «Дженоа» 17 января дома. Коллектив Филиппо Индзаги в этот день отправится в гости к «Кротоне».

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1:4
Первый тайм: 0:1
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