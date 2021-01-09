Лука Йович утратил доверие Зинедина Зидана и готовится покинуть «Реал»

По информации испанского издания Marca, сербский форвард утратил доверие главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана. В иерархии игроков атаки он стал третьим после Карима Бензема и Мариано Диаса. Такое положение дел не устраивает Йовича, поэтому он намерен сменить команду. В этом сезоне Лука сыграл 208 минут в пяти матчах (один — в Лиге чемпионов). Он не играл с 8 ноября 2020 года.