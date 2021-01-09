Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Болонья
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Ним
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Айнтрахт Ф
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Кельн
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Хоффенхайм
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Аталанта
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
21:27 (мск), источник: ТАСС

«Шальке» прервал серию без побед из 30 матчей в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 9 января. Футболисты «Шальке» разгромили «Хоффенхайм» со счетом 4:0 в матче 15-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на «Фельтинс-Арене» при пустых трибунах.

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей хет-трик оформил Мэттью Хоппе (42, 57, 63-я минуты), еще один гол забил Амин Харит (80).

Во время загрузки произошла ошибка.
Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

«Шальке» прервал серию без побед из 30 матчей в чемпионате Германии, в предыдущий раз клуб из Гельзенкирхена одерживал победу 17 января дома против мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:0). Это вторая по продолжительности серия без побед в истории чемпионатов Германии, антирекорд принадлежит клубу «Тасмания 1900», который в сезоне-1965/66 не выигрывал на протяжении 31 игры подряд.

«Шальке» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав семь очков в 15 матчах. «Хоффенхайм» идет 14-м, имея в активе 15 очков после 15 встреч.

В следующем туре «Шальке» 17 января в гостях встретится с франкфуртским «Айнтрахтом», «Хоффенхайм» днем ранее примет «Арминию».

Читайте также
Шальке-04
4:0
Первый тайм: 1:0
Хоффенхайм
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Губерниев оценил перспективы Дзюбы в политике
Русские биатлонисты выступают позорнее биатлонисток
«Спартак» договорился о переходе футболиста ПСВ
Тарьей Бе: Верните русских в элиту. Нам нужен Шипулин обратно
Первое поражение Большунова за 6 гонок. В спринте он взял бронзу
«Осасуна» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Милан» - «Торино» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь