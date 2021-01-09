«Шальке» прервал серию без побед из 30 матчей в чемпионате Германии по футболу

«Шальке» прервал серию без побед из 30 матчей в чемпионате Германии, в предыдущий раз клуб из Гельзенкирхена одерживал победу 17 января дома против мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:0). Это вторая по продолжительности серия без побед в истории чемпионатов Германии, антирекорд принадлежит клубу «Тасмания 1900», который в сезоне-1965/66 не выигрывал на протяжении 31 игры подряд.