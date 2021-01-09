«Шальке» прервал серию без побед из 30 матчей в чемпионате Германии по футболу
ТАСС, 9 января. Футболисты «Шальке» разгромили «Хоффенхайм» со счетом 4:0 в матче 15-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на «Фельтинс-Арене» при пустых трибунах.
ТАСС, 9 января. Футболисты «Шальке» разгромили «Хоффенхайм» со счетом 4:0 в матче 15-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла на «Фельтинс-Арене» при пустых трибунах.
В составе победителей
«Шальке» прервал серию без побед из 30 матчей в чемпионате Германии, в предыдущий раз клуб из Гельзенкирхена одерживал победу 17 января дома против мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:0). Это вторая по продолжительности серия без побед в истории чемпионатов Германии, антирекорд принадлежит клубу «Тасмания 1900», который в сезоне-1965/66 не выигрывал на протяжении 31 игры подряд.
«Шальке» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав семь очков в 15 матчах. «Хоффенхайм» идет 14-м, имея в активе 15 очков после 15 встреч.
В следующем туре «Шальке» 17 января в гостях встретится с франкфуртским «Айнтрахтом», «Хоффенхайм» днем ранее примет «Арминию».