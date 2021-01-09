Футболисты «Шахтера» начали подготовку к новому сезону

В это межсезонье состав чемпионов страны претерпел значительные изменения. Команду, в частности, пополнили опытные игроки, перешедшие из БАТЭ — теперь уже экс-капитан борисовчан полузащитник Игорь Стасевич и защитник Егор Филипенко. Кроме них в «Шахтер» из гродненского «Неман» перебрался полузащитник Павел Забелин и его албанский коллега по амплуа Валон Ахмеди, выступавший в северомакедонском клубе «Шкендия» из Тетово.

В эти дни подопечные Романа Григорчука будут тренироваться в Минске и 16 января проведут контрольный матч с футболистами «Ислочи». На 18 января запланирован выезд на месячный учебно-тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Там «Шахтер» проведет ряд товарищеских поединков с сильными соперниками. В частности, 21 января пройдет спарринг с серебряным призером украинского первенства киевским «Динамо», на 24 января намечен спарринг с российским чемпионом «Зенитом» из Санкт-Петербурга, 27 января встреча с еще одним фаворитом российского первенства «Краснодаром», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, 31 января игра с чемпионами Латвии футболистами «Риги», 6 января контрольный матч с московским «Спартаком». В программе спаррингов возможны изменения.