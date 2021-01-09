Футболисты «Шахтера» начали подготовку к новому сезону
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» сегодня начали подготовку к новому сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» сегодня начали подготовку к новому сезону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В это межсезонье состав чемпионов страны претерпел значительные изменения. Команду, в частности, пополнили опытные игроки, перешедшие из БАТЭ — теперь уже
В эти дни подопечные Романа Григорчука будут тренироваться в Минске и 16 января проведут контрольный матч с футболистами «Ислочи». На 18 января запланирован выезд на месячный