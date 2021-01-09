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9 января, источник: Матч ТВ

«Дженоа» обыграл «Болонью» и покинул зону вылета

«Дженоа» одержал победу над «Болоньей» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.

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Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в составе хозяев забили Миха Зайц и Маттиа Дестро.

Благодаря этой победе «Дженоа» покинул зону вылета турнирной таблицы Серии А и поднялся на 17-ю строчку, набрав 14 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Болонья» с 17 очками располагается на 12-м месте.

Следующий матч команда Давиде Баллардини проведет с «Аталантой» 17 января в гостях. Коллектив Синиши Михайловича днем ранее примет «Верону».

Дженоа
2:0
Первый тайм: 1:0
Болонья
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