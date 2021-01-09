«Дженоа» обыграл «Болонью» и покинул зону вылета
«Дженоа» одержал победу над «Болоньей» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.
«Дженоа» одержал победу над «Болоньей» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы в составе хозяев забили Миха Зайц и Маттиа Дестро.
Благодаря этой победе «Дженоа» покинул зону вылета турнирной таблицы Серии А и поднялся на 17-ю строчку, набрав 14 очков.
«Болонья» с 17 очками располагается на 12-м месте.
Следующий матч команда Давиде Баллардини проведет с «Аталантой» 17 января в гостях. Коллектив Синиши Михайловича днем ранее примет «Верону».