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9 января, источник: Чемпионат.com

Дубль Холанда принёс «Боруссии» Д победу в матче с «РБ Лейпциг»

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» переиграла «РБ Лейпциг».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 3:1.

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Счёт на 55-й минуте матча открыл полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, ассистировал ему Марко Ройс.

Затем преимущество дортмундцев увеличил форвард Эрлинг Холанд, голевую передачу отдал Санчо. На 84-й минуте Холанд оформил дубль. Спустя пять минут нападающий хозяев Александр Сёрлот отыграл один мяч.

«Боруссия» набрала в 15 матчах 28 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

«РБ Лейпциг» (31) располагается на втором месте. Команда из Лейпцига упустила шанс выйти на первое место после поражения «Баварии» в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:3).

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РБ Лейпциг
1:3
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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