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9 января, источник: Чемпионат.com

Дубли Месси и Гризманна позволили «Барселоне» на выезде разгромить «Гранаду»

«Гранада» принимала «Барселону» в матче 18-го тура испанской Примеры.

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.

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Счёт был открыт на 12-й минуте — мяч пришёл к Антуану Гризманну после рикошета, француз развернулся к воротам и пробил точно в сетку. Арбитр сначала не засчитал гол, но потом указал на центр. На 35-й минуте Гризманн сделал передачу к чужой штрафной на Лионеля Месси, который свободно принял мяч и пробил в ближний угол.

Уже на 42-й минуте аргентинец оформил дубль ударом со штрафного и довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Гризманн, также оформив дубль. Усман Дембеле выполнил заброс в штрафную, где Гризманн первым касанием мяч принял, а вторым пробил точно под дальнюю штангу. На 78-й минуте с поля был удалён защитник «Гранады» Хесус Вальехо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» (24) — на 7-м месте.

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