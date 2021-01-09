«Барселона» разгромила «Гранаду». У Месси и Гризманна — дубли!

Казалось бы, что может быть хуже для «Барселоны», чем прошлый сезон? Упущенное чемпионство в борьбе с «Реалом», 2:8 от «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов, закономерная отставка Кике Сетьена.
Летом страсти подогрелись и с трансферной точки зрения.
Аргентинец остался, но
— Если честно, выиграть ла лигу будет очень сложно, — сказал недавно Куман в интервью Football Espana. — Нет ничего невозможного, но нужно понимать расстояние. «Атлетико» мне кажется очень хорошей командой, очень сильной. Она не пропускает много мячей.
Впрочем, «Барселона» не из тех, кто сдается. Вот и на матч 18-го тура против «Гранады» Куман выставил состав с Месси, Гризманном и Дембеле.
Кстати, эта встреча знаковая для Бускетса. Она уже 600-я для испанского хавбека за «Барселону» во всех турнирах. Это четвертый результат в истории клуба.
Именно Бускетс чуть было не «привез» быстрый гол в ворота
«Гранаде» вообще удавался прессинг и длинные забросы вперед, нередко заканчивавшиеся опасными прострелами. Однако свое реализовывала «Барселона».
Сначала исправился за ошибку на первых минутах Бускетс. Его пас на Гризманна, по сути, стал голевым: правда, вмешалась и нога Сольдадо, удачно направившая мяч прямо на француза. Антуан прервал длительную неудачную серию (семь матчей без голов).
Далее Гризманн ассистировал. Кому же? Правильно, Месси! Аргентинец забил свой десятый гол в этом чемпионате.
А очень скоро — и 11-й. Классика от Лионеля — прямой удар со штрафного.
Кстати, Месси единственный игрок в истории ла лиги, забивавший не менее 10 голов в 15 сезонах подряд.
Второй тайм — казалось бы, успокоение «Барселоны» и последовательное перекатывание мяча без ярко выраженных опасных моментов. Но только не для Гризманна, который решил расплатиться за декабрьскую неудачную серию.
Прекрасная комбинация. Пас из глубины от Бускетса, ударно отмечавшего 600-й матч. Голевая передача от многострадального Дембеле, которому не удавались удары.
У Гризманна своя статистика. Второй раз за свою карьеру в «Барселоне» француз оформил дубль в ла лиге. Первый пришелся на домашний дебют форварда за каталонцев.
Между тем, Месси… заменили. Да еще и на 65-й минуте! Вместо аргентинца на поле вышел Брэйтуэйт. Авторитет для Кумана не помеха.
«Барселона» уже третья. Достойное восхождение при столь плачевном старте чемпионата. Может быть, еще не все потеряно и в чемпионской гонке?
Наталья Юрина