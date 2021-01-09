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9 января, источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» разгромила «Гранаду». У Месси и Гризманна — дубли!

Сине-гранатовые — уже третьи в турнирной таблице ла лиги.

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Источник: AP 2020

Казалось бы, что может быть хуже для «Барселоны», чем прошлый сезон? Упущенное чемпионство в борьбе с «Реалом», 2:8 от «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов, закономерная отставка Кике Сетьена.

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Летом страсти подогрелись и с трансферной точки зрения. Во-первых, в «Атлетико» ушел Луис Суарес. Во-вторых, команду мог покинуть Лионель Месси.

Аргентинец остался, но сине-гранатовым это не слишком помогло. «Барселона» при Роналде Кумане по-прежнему ищет свой стиль, а ее результаты не впечатляют. В чемпионате Испании до субботы каталонцы занимали четвертое место с отставанием в семь очков от лидирующего «Атлетико».

— Если честно, выиграть ла лигу будет очень сложно, — сказал недавно Куман в интервью Football Espana. — Нет ничего невозможного, но нужно понимать расстояние. «Атлетико» мне кажется очень хорошей командой, очень сильной. Она не пропускает много мячей.

Впрочем, «Барселона» не из тех, кто сдается. Вот и на матч 18-го тура против «Гранады» Куман выставил состав с Месси, Гризманном и Дембеле.

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Кстати, эта встреча знаковая для Бускетса. Она уже 600-я для испанского хавбека за «Барселону» во всех турнирах. Это четвертый результат в истории клуба.

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Именно Бускетс чуть было не «привез» быстрый гол в ворота сине-гранатовых. Опорник потерял мяч в борьбе на 2-й минуте, после чего пробил Пуэртас. От гола «Барселону» спас только тер Штеген.

«Гранаде» вообще удавался прессинг и длинные забросы вперед, нередко заканчивавшиеся опасными прострелами. Однако свое реализовывала «Барселона».

Сначала исправился за ошибку на первых минутах Бускетс. Его пас на Гризманна, по сути, стал голевым: правда, вмешалась и нога Сольдадо, удачно направившая мяч прямо на француза. Антуан прервал длительную неудачную серию (семь матчей без голов).

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Далее Гризманн ассистировал. Кому же? Правильно, Месси! Аргентинец забил свой десятый гол в этом чемпионате.

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А очень скоро — и 11-й. Классика от Лионеля — прямой удар со штрафного.

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Кстати, Месси единственный игрок в истории ла лиги, забивавший не менее 10 голов в 15 сезонах подряд.

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Второй тайм — казалось бы, успокоение «Барселоны» и последовательное перекатывание мяча без ярко выраженных опасных моментов. Но только не для Гризманна, который решил расплатиться за декабрьскую неудачную серию.

Прекрасная комбинация. Пас из глубины от Бускетса, ударно отмечавшего 600-й матч. Голевая передача от многострадального Дембеле, которому не удавались удары.

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У Гризманна своя статистика. Второй раз за свою карьеру в «Барселоне» француз оформил дубль в ла лиге. Первый пришелся на домашний дебют форварда за каталонцев.

Между тем, Месси… заменили. Да еще и на 65-й минуте! Вместо аргентинца на поле вышел Брэйтуэйт. Авторитет для Кумана не помеха.

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«Барселона» уже третья. Достойное восхождение при столь плачевном старте чемпионата. Может быть, еще не все потеряно и в чемпионской гонке?

Наталья Юрина

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