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12:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» замерз. У команды Зидана — унылая ничья с «Осасуной»

«Барселона» уже совсем близко.

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Источник: AFP 2020

Главная тема последних дней в Испании — это погода. Над страной бушует снежный шторм с красивым именем Филомена, а объем выпадающих осадков для Пиренеев просто невероятный — по прогнозам, высота снежного покрова может достигнуть 20−30 сантиметров.

Поначалу восприятие происходящего было скорее радостно-восторженное — не каждый же год такое бывает. «Реал» публиковал в соцсетях фото заснеженного «Сантьяго Бернабеу», на котором сейчас идет реконструкция.

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А на следующий день — фото тренировочного центра, где снега еще больше. С подписью «Белее, чем когда-либо».

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А капитан «Реала» Серхио Рамос выкладывал видео, где он разгуливает по морозу с голым торсом.

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Правда, потом веселья поубавилось. «Реал» четыре часа не мог вылететь в Памплону на матч с «Осасуной». Рейс несколько раз откладывался из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Хорошо еще, что по настоянию руководства ла лиги вылет был перенесен с субботы на пятницу — вот так зависнуть в аэропорту в день матча было бы совсем невесело.

Ближе к матчу в Памплоне снова повалил снег. Отъезд «Реала» на матч проходил вот в таких условиях:

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Впрочем, поле было в более или менее приемлемом состоянии, пусть его и пришлось почистить прямо перед игрой.

Источник: AFP 2020

Хотя быстро стало понятно, что рассчитывать на какой-то зрелищный футбол не приходится. Не факт, конечно, что он случился бы, будь погодные условия и газон идеальными. Со зрелищностью в этом сезоне у «Реала» не очень, а с занимавшей перед туром 19-е место «Осасуны» спрос невелик. Так, в матче прошлого тура с «Сельтой» мадридцы владели мячом всего 41% времени — это наименьший показатель в домашних матчах при Зинедине Зидане.

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В итоге за первый тайм команды нанесли по одному удару по воротам — более чем красноречивая статистика. При этом «Осасуна» даже попала в створ — Ойер пробил после подачи углового. «Реал» же, которому хозяева с удовольствием отдали мяч, не особенно понимал, что с ним делать на таком поле. Согласно данным Marca, за первый тайм мадридцы сделали 368 передач — немногим меньше, чем за весь матч с «Сельтой», но все без толку.

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Во втором тайме «Реал» даже забил — Бензема переправил мяч в ворота после прострела Крооса, но сделал это из офсайда. Положение «вне игры» было очевидным, ВАР и АВАР не пришлось даже чертить линии. Но в целом все это напоминало какой-нибудь матч второго английского дивизиона тридцатилетней давности — навесы и борьба, навесы и борьба… Неудивительно, что лучший шанс в таком футболе выловила «Осасуна», однако Торрес пробил мимо ворот из центра штрафной. И точно так же неудивительно, что закончилось все нулевой ничьей.

Источник: AFP 2020

Теперь зимним чемпионом, вероятнее всего, станет «Атлетико» — «матрасники» на одно очко опережают «Реал» при трех матчах в запасе. И уже совсем рядом с командой Зинедина Зидана находится «Барселона», хотя еще недавно казалось, что между ними пропасть. В общем, «Реалу» нужно срочно надеяться на потепление.

Дмитрий Гирин

Осасуна
0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
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