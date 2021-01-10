«Реал» замерз. У команды Зидана — унылая ничья с «Осасуной»
«Барселона» уже совсем близко.
«Барселона» уже совсем близко.
Главная тема последних дней в Испании — это погода. Над страной бушует снежный шторм с красивым именем Филомена, а объем выпадающих осадков для Пиренеев просто невероятный — по прогнозам, высота снежного покрова может достигнуть 20−30 сантиметров.
Поначалу восприятие происходящего было скорее
А на следующий день — фото тренировочного центра, где снега еще больше. С подписью «Белее, чем когда-либо».
А капитан «Реала» Серхио Рамос выкладывал видео, где он разгуливает по морозу с голым торсом.
Правда, потом веселья поубавилось. «Реал» четыре часа не мог вылететь в Памплону на матч с «Осасуной». Рейс несколько раз откладывался
Ближе к матчу в Памплоне снова повалил снег. Отъезд «Реала» на матч проходил вот в таких условиях:
Впрочем, поле было в более или менее приемлемом состоянии, пусть его и пришлось почистить прямо перед игрой.
Хотя быстро стало понятно, что рассчитывать на
В итоге за первый тайм команды нанесли по одному удару по воротам — более чем красноречивая статистика. При этом «Осасуна» даже попала в створ — Ойер пробил после подачи углового. «Реал» же, которому хозяева с удовольствием отдали мяч, не особенно понимал, что с ним делать на таком поле. Согласно данным Marca, за первый тайм мадридцы сделали 368 передач — немногим меньше, чем за весь матч с «Сельтой», но все без толку.
Во втором тайме «Реал» даже забил — Бензема переправил мяч в ворота после прострела Крооса, но сделал это из офсайда. Положение «вне игры» было очевидным, ВАР и АВАР не пришлось даже чертить линии. Но в целом все это напоминало
Теперь зимним чемпионом, вероятнее всего, станет «Атлетико» — «матрасники» на одно очко опережают «Реал» при трех матчах в запасе. И уже совсем рядом с командой Зинедина Зидана находится «Барселона», хотя еще недавно казалось, что между ними пропасть. В общем, «Реалу» нужно срочно надеяться на потепление.
Дмитрий Гирин