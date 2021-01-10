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16:42 (мск), источник: Матч ТВ

«Рома» поделила очки с «Интером»

«Рома» сыграла вничью с «Интером» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AFP 2020

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голы в составе хозяев забили Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини. У гостей отличились Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими.

В настоящий момент «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Рома» с 34 очками располагается на 3-й строчке.

Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Ювентусом» 17 января дома. Коллектив Паулу Фонсеки в двумя днями ранее сыграет в римском дерби с «Лацио».

Рома
2:2
Первый тайм: 1:0
Интер
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