«Рома» поделила очки с «Интером»

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голы в составе хозяев забили Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини. У гостей отличились Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими.

В настоящий момент «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Рома» с 34 очками располагается на 3-й строчке.