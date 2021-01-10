«Рома» поделила очки с «Интером»
«Рома» сыграла вничью с «Интером» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.
«Рома» сыграла вничью с «Интером» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голы в составе хозяев забили Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини. У гостей отличились Милан Шкриньяр и Ашраф Хакими.
В настоящий момент «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Рома» с 34 очками располагается на 3-й строчке.
Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Ювентусом» 17 января дома. Коллектив Паулу Фонсеки в двумя днями ранее сыграет в римском дерби с «Лацио».