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10:50 (мск), источник: ТАСС

Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах

ТАСС, 11 января. Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил рекорд по числу голов в официальных матчах.

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Источник: AP 2020

В воскресенье он отличился в победном матче чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1). Для 35-летнего форварда гол стал 759-м с карьере за клубы и сборную. Столько же на счету бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

Ранее Роналду превзошел по числу забитых мячей Пеле, на счету которого 757 голов.

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Существует несколько версий относительно количества мячей бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали по подсчетам, в частности, ESPN и футбольного портала Goal. По другим версиям, на счету Пеле и Бицана больше забитых мячей и Роналду до их рекорда еще не добрался.

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Роналду выступает за «Ювентус» с июля 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Роналду является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

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