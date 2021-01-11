Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах

В воскресенье он отличился в победном матче чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1). Для 35-летнего форварда гол стал 759-м с карьере за клубы и сборную. Столько же на счету бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

Ранее Роналду превзошел по числу забитых мячей Пеле, на счету которого 757 голов.

Существует несколько версий относительно количества мячей бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали по подсчетам, в частности, ESPN и футбольного портала Goal. По другим версиям, на счету Пеле и Бицана больше забитых мячей и Роналду до их рекорда еще не добрался.

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