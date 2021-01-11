Салах помог родному городу в борьбе с коронавирусом, закупив кислородные баллоны для больницы
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог своему родному городу Нагригу на
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог своему родному городу Нагригу на
По данным источника, Салах узнал о ряде смертей в Нагриге
Салах и его семья передали кислородные баллоны для больницы, чтобы помочь пациентам с коронавирусом в Нагриге. Он часто помогает решать проблемы Египта с помощью пожертвований.
Салах на протяжении многих лет оказывает помощь Нагригу и его населению. В частности, Мохамед профинансировал строительство городской станции скорой помощи, местной школы, спортивных секций и покупку очистных сооружений. В апреле 2020 года Салах закупил несколько тысяч тонн еды для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации