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12:42 (мск), источник: Sport24

Салах помог родному городу в борьбе с коронавирусом, закупив кислородные баллоны для больницы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог своему родному городу Нагригу на северо-западе Египта в борьбе с коронавирусом. Как сообщает Mirror, 28-летний футболист приобрел кислородные баллоны для местной больницы.

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Источник: AP 2020

По данным источника, Салах узнал о ряде смертей в Нагриге из-за нехватки баллонов в государственных больницах. После этого Мохамед сделал пожертвование через благотворительную ассоциацию Нагрига (NCA), которая была основана в 2017 году.

Салах и его семья передали кислородные баллоны для больницы, чтобы помочь пациентам с коронавирусом в Нагриге. Он часто помогает решать проблемы Египта с помощью пожертвований.
Хассан Бакр
директор NCA

Салах на протяжении многих лет оказывает помощь Нагригу и его населению. В частности, Мохамед профинансировал строительство городской станции скорой помощи, местной школы, спортивных секций и покупку очистных сооружений. В апреле 2020 года Салах закупил несколько тысяч тонн еды для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за пандемии.

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