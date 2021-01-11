Салах помог родному городу в борьбе с коронавирусом, закупив кислородные баллоны для больницы

По данным источника, Салах узнал о ряде смертей в Нагриге из-за нехватки баллонов в государственных больницах. После этого Мохамед сделал пожертвование через благотворительную ассоциацию Нагрига (NCA), которая была основана в 2017 году.

Салах и его семья передали кислородные баллоны для больницы, чтобы помочь пациентам с коронавирусом в Нагриге. Он часто помогает решать проблемы Египта с помощью пожертвований.