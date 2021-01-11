От Лулаку и Торреса до Аршавина. Самые громкие зимние трансферы КПЛ за последние пять лет

Межсезонье в КПЛ — это постоянные догадки болельщиков относительно готовящихся трансферов и финансового положения клуба на предстоящий сезон. В это время любители футбола могут беспрерывно наслаждаться матчами топовых зарубежных чемпионатов, а в Казахстане же игроки, к чему уже все привыкли, меняют команды с высокой частотой. Но, помимо внутренних переходов, ежегодно в КПЛ происходит как минимум парочка громких трансферов игроков из зарубежных чемпионатов. Корреспондент Vesti.kz вспомнил самые громкие зимние трансферы КПЛ за последние пять сезонов.



Перед началом отметим, что под «зимними» подразумеваются все трансферы, совершенные с начала января вплоть до апреля. Сезон в КПЛ обычно начинается в марте. Еще стоит добавить, что в списке учтены не лучшие трансферы по итоговым результатам выступлений, а именно наиболее громкие на момент перехода. Поэтому не все из списка смогли оправдать возложенные на них ожидания.



Сезон-2016: Андрей Аршавин, Лукаш Тесак (оба — «Кайрат»), Бесарт Абдурахими («Астана»)



В марте 2016 года была взорвана трансферная бомба — в «Кайрат» перебрался один из лучших российских футболистов современности — Аршавин. До этого Андрей выступал за краснодарскую «Кубань», а в Алматы оказался после перехода на правах свободного агента. В итоге за алматинцев Аршавин отыграл три сезона, став одним из лидеров, даже несмотря на возраст. Обидно может быть болельщикам «Кайрата» разве что за то, что Андрею так и не суждено было выиграть чемпионство с клубом. Своего триумфа они дождались лишь через два года после ухода Аршавина.



За месяц до этого «Кайрат» подписал словацкого фулбэка Тесака, который ранее играл за тульский «Арсенал». Но у Лукаша в «Кайрате» получилось не так хорошо, как хотелось бы ему самому. За неполный сезон он отыграл 18 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав три ассиста. Уже в июле Тесак вернулся в Тулу.



Многообещающим на бумаге казался и трансфер македонского полузащитника Абдурахими в стан «Астаны». В конце марта 2016 года бельгийский «Локерен» отдал его в аренду. Но Бесарт, который в тот момент оценивался в 750 тысяч евро, отыграл суммарно менее ста минут в КПЛ, приняв участие в трех играх. Это был один из худших селекционных просчетов столичной команды.



Сезон-2017: Аздрен Лулаку («Астана»), Пабло Фонтанелло («Ордабасы»), Хуан Мануэль Торрес («Актобе»)



В январе 2017 года игроком «Астаны» стал албанский нападающий Лулаку, который даже вызывался в национальную сборную. В чемпионате Румынии, где он играл до этого, Аздрену удалось захватить уверенное лидерство в списке бомбардиров турнира. Были и те, кто видел в Лулаку нового звездного бомбардира КПЛ, но получилось все совсем не так. Первую половину чемпионата Аздрен отыграл в «Астане», забив гол и отдав два ассиста, а во второй половине сезона выступал за «Тобол», отметившись единственной голевой передачей. Уже перед сезоном-2018 столичный клуб избавился от албанца, отправив его в клуб второго дивизиона Италии. Сейчас Лулаку вовсе играет во второй лиге Румынии, а в сборной про него давно забыли.



В 32-летнем возрасте в «Ордабасы» пришел аргентинский защитник Фонтанелло. Но, как оказалось, Пабло приехал далеко не просто доигрывать. Для него закончился вот уже четвертый сезон в составе шымкентцев. За это время в КПЛ Фонтанелло провел 105 игр, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.



Для 31-летнего соотечественника Фонтанелло — Торреса — «Актобе» стал последним клубом в профессиональной карьере. Экс-игрок молодежной сборной «альбиселесте» отыграл за актюбинцев лишь шесть матчей, после чего покинул клуб. Трансферная кампания-2017 стала для «Актобе» одной из худших в истории.



Сезон-2018: Хуан Фелипе («Кайрат»), Джаба Канкава («Тобол»), Факундо Бертольо («Ордабасы»)



30-летний бразильский плеймейкер Фелипе переходил в «Кайрат» в статусе одного из лидеров македонского «Вардара», регулярно участвующего в еврокубках. Но Хуан провел за алматинцев лишь один сезон, проведя в чемпионате и еврокубках 30 матчей. Голов бразилец не забил, но отметился тремя ассистами. От футболиста с таких бэкграундом, скажем прямо, ждали гораздо большего. После этого Фелипе вернулся в «Вардар». Сейчас же игрок выступает в чемпионате Кипра.



В январе 2018 года «Тобол» объявил о подписании контракта с грузинским полузащитником Канкавой. Последние полгода до этого Джаба был свободным агентом, но Канкава не дал в себе засомневаться. За три сезона Джаба отыграл в 76 матчах КПЛ в футболке «Тобола», став одним из важнейших игроков стартовой обоймы.



«Ордабасы» же взял планку еще выше, подписав контракт с бывшим игроком сборной Аргентины — Бертольо. До этого Факундо играл за киприский АПОЭЛ. Но выступления 27-летнего вингера за шымкентцев ограничились считанными месяцами. В июле он покинул клуб, перебравшись в чемпионат Греции. В составе «Ордабасы» Бертольо провел 14 матчей, записав на свой счет один гол и три ассиста.



Сезон-2019: Дорин Ротариу («Астана»), Жоао Пауло («Ордабасы»), Михаил Гордейчук («Тобол»)



В 23 года румынский вингер Ротариу сменил бельгийский «Брюгге» на «Астану». По некоторым данным, трансфер Дорина обошелся «Астане» в 1,5 миллиона евро. В стартовом сезоне Ротариу проявил себя неплохо, проведя во всех турнирах 47 матчей, забив в них восемь голов и отдав девять ассистов. Но в сложном 2020 году Дорин сыграл за клуб 15 матчей, забив два мяча и отметившись одной голевой передачей. Если в конце 2019 года стоимость Ротариу достигала 2,2 миллиона евро, то сейчас она опустилась до планки в 1,3 миллиона евро.



В феврале 2019 года «Ордабасы» объявил об арендном соглашении с нападающим болгарского «Лудогорца» Пауло. В дебютном сезоне в составе южан Жоао провел 37 игр во всех соревнованиях, забив 15 мячей и ассистировав партнерам шесть раз. Перед стартом следующего сезона «Ордабасы» подписал с бразильцем полноценный контракт и не прогадал. По итогам сезона именно Пауло стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив 12 мячей. Всего в 20 проведенных играх чемпионата он записал на свой счет 12+6 очков по системе гол+пас.



Более неудачным, но не менее громким трансфером того межсезонья был переход Гордейчука из БАТЭ в «Тобол». Михаил перешел в команду на правах свободного агента и сразу же стал одним из самых дорогостоящих игроков чемпионата с ценником в два миллиона евро. Но уже в августе Гордейчук покинул клуб, вернувшись в чемпионат Беларуси. В 20 матчах за «Тобол» во всех турнирах вингер забил три мяча.



Сезон-2020: Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу (оба — «Астана»), Яцек Гуральски («Кайрат»)



Барсегян — единственный футболист в списке, который сменил один казахстанский клуб на другой. Но здесь его оправдывает молниеносная смена статуса просто хорошего новичка чемпионата на одну из главных звезд КПЛ. За проведенный сезон в «Кайсаре» Тигран стал настоящим топом по меркам премьер-лиги. Неудивительно, что «Астана» подписала с ним контракт. Во всех турнирах за столичных Барсегян провел 21 матч, забив три гола и отдав семь ассистов.



Но главной трансферной бомбой «Астаны» был переход нападающего из Кипра — Сотириу. 27-летний форвард перешел в клуб из датского «Копенгагена» предположительно за два миллиона евро. В 17 матчах за клуб Пиерос забил семь мячей и отметился двумя голевыми передачами.



Около миллиона евро заплатил «Кайрат» за хавбека сборной Польши Гуральски. Ранее Яцек защищал цвета «Лудогорца». Гуральски стал основополагающим игроком в составе алматинцев и помог клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство на внутренней арене.



Напомним, что в это трансферное окно особо активна «Астана», но исключительно в противоположном направлении. Клуб уже покинули несколько игроков, среди которых Дмитрий Шомко, Иван Маевский и Урош Радакович.