30-летний футболист умер от сердечного приступа

Бывший нападающий клуба чемпионата Франции «Бастия» скончался от сердечного приступа. Мабулу стало плохо во время игры с друзьями. Первыми о смерти игрока сообщили в «Бастии».

С 2014 по 2016 год Мабулу выступал за «Бастию» в высшем дивизионе чемпионата Франции, в рамках которого он принял участие в 29 матчах и забил три мяча. Сезон-2016/2017 он провел в Греции, выступая за «Яннину». Перед сезоном-2018/2019 Мабулу вернулся во Францию и подписал контракт «Нанси», которому помог пробиться в элиту.