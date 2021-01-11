«Челси» закрыл академию на неделю из-за вспышки коронавируса
«Челси» приостановил работу академии клуба
«Челси» приостановил работу академии клуба
По информации источника, в академии было выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клуб сообщил игрокам и тренерам академии, чтобы они оставались дома. Футболисты академии «Челси» в течение недели будут тренироваться в домашних условиях.
Лондонский «Челси» в 17 встречах набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской