Витсель перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию, теперь буду усердно работать, чтобы скорее вернуться в строй, шаг за шагом двигаясь к цели стать еще сильнее. Вернусь при поддержке друзей и семьи», — написал бельгиец.