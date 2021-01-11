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11 января, источник: Sport24

Витсель перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель был прооперирован после разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщил сам футболист в своем инстаграме.

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Источник: Sport24

Витсель получил травму в матче 15-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпциг» (3:1).

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию, теперь буду усердно работать, чтобы скорее вернуться в строй, шаг за шагом двигаясь к цели стать еще сильнее. Вернусь при поддержке друзей и семьи», — написал бельгиец.

По информации Get German Football News, на восстановление хавбеку понадобится несколько месяцев. С высокой долей вероятности он пропустит Евро-2020.

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