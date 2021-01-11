«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу

Остальные пары 1/16 финала турнира выглядят следующим образом: «Челтенхэм» — «Манчестер Сити», «Борнмут» — «Кроули», «Суонси» — «Ноттингем», «Барнсли» — «Норвич», «Чорли» — «Вулверхэмптон», «Миллуолл» — «Бристоль Сити», «Брайтон» — «Блэкпул», «Уиком» — «Тоттенхэм», «Фулхэм» — «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут», «Челси» — «Лутон», «Брентфорд» — «Лестер», «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей». Действующий обладатель трофея «Арсенал» в 1/16 финала сыграет с победителем матча между «Саутгемптоном» и «Шрусбери», а «Донкастер» встретится с лучшим в противостоянии «Стокпорт» — «Вест Хэм».