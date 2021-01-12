Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
11.01
Уэска
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
11.01
Специя
Сампдория
21
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»

Бывший камерунский форвард «Барселоны» и миланского «Интера» Самуэль Это’О назвал футболиста, который может заменить Лионеля Месси в каталонском клубе.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Я думаю, что Ансу Фати тот, кто смотрит в будущее. В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу действительно необходимо подготовиться и позаботиться о нём. Надеюсь, он заменит Месси», — приводит слова Это’О Marca со ссылкой на Sport Bible.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», в основном составе команды он выступает с 2019 года.

Дебютировал за «Барсу» 25 августа в матче с «Бетисом», став самым молодым дебютантом каталонского клуб за 78 лет. Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче с «Осасуной». Фати стал самым молодым автором гола в истории «Барсы» и третьим в истории испанского первенства.

Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Российский хоккей может лишиться большого пласта игроков
Названо условие организации титульного боя в боксе для Конора
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших ЧМ
Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен
Сербский футболист «Сочи» намерен попасть в сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь