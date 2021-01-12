Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»

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«Я думаю, что Ансу Фати тот, кто смотрит в будущее. В настоящее время он делает невероятные вещи, поэтому я думаю, что клубу действительно необходимо подготовиться и позаботиться о нём. Надеюсь, он заменит Месси», — приводит слова Это’О Marca со ссылкой на Sport Bible.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bde2c6144fc62e1423be" data-vnd="bde2c6144fc62e1423be" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bde2c6144fc62e1423be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», в основном составе команды он выступает с 2019 года.

Дебютировал за «Барсу» 25 августа в матче с «Бетисом», став самым молодым дебютантом каталонского клуб за 78 лет. Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче с «Осасуной». Фати стал самым молодым автором гола в истории «Барсы» и третьим в истории испанского первенства.