КФФ объявила о расширении КПЛ до 14 команд и решение по новым участникам

«Количественное расширение чемпионата Казахстана принято как продуманный и согласованный с участниками соревнований шаг. Ранее этот вопрос поднимался на предыдущих заседаниях Исполкома. Затем последовало поручение президента КФФ Адильбека Джаксыбекова обсудить проект на общем собрании ПФЛК. В обоих случаях состоялся положительный отклик. Специалисты считают, что увеличение числа участников турнира обеспечит гибкое планирование календаря игр. Это важно в нынешних непростых условиях и дает шанс уложиться в срок на случай пауз в соревнованиях. Решение о том, какие команды станут пополнением чемпионата Казахстана, состоится в строгом соответствии со спортивным принципом и выполнением правил сертификации футбольных клубов. На предмет произошедших в данных правилах изменений поясню, что, теперь в случае неготовности стадиона, заявленного на соревнования, виновная команда подвергнется переносу домашнего матча на поле соперника и лишению трех очков, набранных в других играх. Прежде всего речь идет о нарушениях, связанных с неудовлетворительным состоянием футбольных полей. Но участникам соревнований не следует забывать и об иных критериях. Игнорирование правил сертификации повлечет неминуемые и суровые санкции. Что касается “Антидопингового Регламента КФФ”, то данный документ подготовлен в содружестве с профильными специалистами. Ранее федерации футбола руководствовались Всемирным антидопинговым кодексом и другими общими в мире спорта положениями. В дополнение ФИФА предложила национальным ассоциациям разработать собственный документ такого рода. В первую очередь нам предлагалось учесть внутреннее законодательство. КФФ поддержала данную инициативу и выполнила принятые в этом направлении обязательства», — отметил генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин.