Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
11.01
Уэска
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
11.01
Специя
Сампдория
21
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
09:09 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ объявила о расширении КПЛ до 14 команд и решение по новым участникам

Также клубам пригрозили санкциями.

Наверх

Число участников чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги увеличено с 12 до 14 команд. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также Исполком принял следующие решения:

— внести изменения в Правила по сертификации футбольных клубов РК, принимающих участие в соревнованиях, проводимых КФФ;.

— утвердить Антидопинговый регламент КФФ.

Команда
Кайрат

«Количественное расширение чемпионата Казахстана принято как продуманный и согласованный с участниками соревнований шаг. Ранее этот вопрос поднимался на предыдущих заседаниях Исполкома. Затем последовало поручение президента КФФ Адильбека Джаксыбекова обсудить проект на общем собрании ПФЛК. В обоих случаях состоялся положительный отклик. Специалисты считают, что увеличение числа участников турнира обеспечит гибкое планирование календаря игр. Это важно в нынешних непростых условиях и дает шанс уложиться в срок на случай пауз в соревнованиях. Решение о том, какие команды станут пополнением чемпионата Казахстана, состоится в строгом соответствии со спортивным принципом и выполнением правил сертификации футбольных клубов. На предмет произошедших в данных правилах изменений поясню, что, теперь в случае неготовности стадиона, заявленного на соревнования, виновная команда подвергнется переносу домашнего матча на поле соперника и лишению трех очков, набранных в других играх. Прежде всего речь идет о нарушениях, связанных с неудовлетворительным состоянием футбольных полей. Но участникам соревнований не следует забывать и об иных критериях. Игнорирование правил сертификации повлечет неминуемые и суровые санкции. Что касается “Антидопингового Регламента КФФ”, то данный документ подготовлен в содружестве с профильными специалистами. Ранее федерации футбола руководствовались Всемирным антидопинговым кодексом и другими общими в мире спорта положениями. В дополнение ФИФА предложила национальным ассоциациям разработать собственный документ такого рода. В первую очередь нам предлагалось учесть внутреннее законодательство. КФФ поддержала данную инициативу и выполнила принятые в этом направлении обязательства», — отметил генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин.

Напомним, по итогам сезона-2020 в первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а в КПЛ вернулись «Актобе» и «Атырау».

Сообщалось, что новыми участниками премьер-лиги могут стать «Арыс» и «Акжайык».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
Названо условие организации титульного боя в боксе для Конора
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших ЧМ
Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен
Нападающий «Гремио» отказался от перехода в «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь