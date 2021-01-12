Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

Голосование проводилось на основе результатов ежегодных рейтингов организации с 2011 по 2020 год (присуждалось от 20 очков за первое место по итогам года до одного — за 20-е). Месси удостаивался звания лучшего плеймейкера в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, а также был вторым по итогам 2011, 2014, 2018 и 2020 годов. Аргентинец набрал сумме 174 очка.

Вторым стал его бывший одноклубник Андрес Иньеста (победитель в 2012 и 2013 году; 127 очков), третье место занял полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич (2018; 113).

Четвертым стал бельгиец Кевин де Брёйне из английского «Манчестер Сити» (2020; 103), замкнул первую пятерку полузащитник «Реала» Тони Кроос (2014; 90). В десятку также вошли Эден Азар (77), Неймар (71), Месут Озил (69), Андреа Пирло (63) и Яя Туре (60).