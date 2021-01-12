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08:30 (мск), источник: ТАСС

Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

ТАСС, 12 января. Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси выбран лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: AP 2020

Голосование проводилось на основе результатов ежегодных рейтингов организации с 2011 по 2020 год (присуждалось от 20 очков за первое место по итогам года до одного — за 20-е). Месси удостаивался звания лучшего плеймейкера в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, а также был вторым по итогам 2011, 2014, 2018 и 2020 годов. Аргентинец набрал сумме 174 очка.

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Вторым стал его бывший одноклубник Андрес Иньеста (победитель в 2012 и 2013 году; 127 очков), третье место занял полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич (2018; 113).

Четвертым стал бельгиец Кевин де Брёйне из английского «Манчестер Сити» (2020; 103), замкнул первую пятерку полузащитник «Реала» Тони Кроос (2014; 90). В десятку также вошли Эден Азар (77), Неймар (71), Месут Озил (69), Андреа Пирло (63) и Яя Туре (60).

Месси 33 года, он является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.

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