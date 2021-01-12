Утверждены сроки зимнего трансферного окна в Казахстане
Решение прокомментировал генеральный секретарь КФФ.
Решение прокомментировал генеральный секретарь КФФ.
Состоялось заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором были утверждены сроки первого регистрационного трансферного периода сезона 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В частности, период дозаявок пройдет с 25 января по 17 апреля.
Решение прокомментировал генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин: «В отношении первого трансферного периода нынешнего сезона решение принято традиционное и не требует особых пояснений. Разумеется, указанные сроки будут выдержаны неукоснительно».
Также на заседании Исполкома было принято решение о расширении КПЛ-2021 до 14 участников.