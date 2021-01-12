Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
11.01
Уэска
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
11.01
Специя
Сампдория
21
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
09:30 (мск), источник: Vesti.kz

Утверждены сроки зимнего трансферного окна в Казахстане

Решение прокомментировал генеральный секретарь КФФ.

Наверх

Состоялось заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором были утверждены сроки первого регистрационного трансферного периода сезона 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, период дозаявок пройдет с 25 января по 17 апреля.

Решение прокомментировал генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин: «В отношении первого трансферного периода нынешнего сезона решение принято традиционное и не требует особых пояснений. Разумеется, указанные сроки будут выдержаны неукоснительно».

Также на заседании Исполкома было принято решение о расширении КПЛ-2021 до 14 участников.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
Названо условие организации титульного боя в боксе для Конора
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших ЧМ
Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен
Нападающий «Гремио» отказался от перехода в «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь