Утверждены сроки зимнего трансферного окна в Казахстане

Состоялось заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола, на котором были утверждены сроки первого регистрационного трансферного периода сезона 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, период дозаявок пройдет с 25 января по 17 апреля.

Решение прокомментировал генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин: «В отношении первого трансферного периода нынешнего сезона решение принято традиционное и не требует особых пояснений. Разумеется, указанные сроки будут выдержаны неукоснительно».