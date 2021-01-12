Главный тренер «Астаны» отреагировал на уход трех футболистов в клуб РПЛ
А также рассказал о ротации состава.
А также рассказал о ротации состава.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал переход сразу трех уже бывших футболистов столичного клуба в волгоградский «Ротор». Его слова приводит Sport24.ru.
Новичками российского клуба стали белорусский полузащитник Иван Маевский и защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко. Оба уже подписали контракты с «Ротором», а форвард Алексей Щеткин заключит соглашение в ближайшее время.
«У всех трех футболистов закончились контракты, они свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят. Я лично не слышал об их договоренности с “Ротором”, но, повторюсь, они могут перейти в любой клуб этой зимой. Пока не знаем, как именно будем ротировать состав с учетом ухода этих игроков, так как сборы еще не начались. Когда начнутся, там и будет видно», — сказал Тихонов.
Ранее переход футболистов «Астаны» прокомментировал главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич. По его словам, новички станут «очень хорошим усилением».
На данный момент «Ротор» занимает 13-е место из 16 команд в российской