Главный тренер «Астаны» отреагировал на уход трех футболистов в клуб РПЛ

«У всех трех футболистов закончились контракты, они свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят. Я лично не слышал об их договоренности с “Ротором”, но, повторюсь, они могут перейти в любой клуб этой зимой. Пока не знаем, как именно будем ротировать состав с учетом ухода этих игроков, так как сборы еще не начались. Когда начнутся, там и будет видно», — сказал Тихонов.