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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Астаны» отреагировал на уход трех футболистов в клуб РПЛ

А также рассказал о ротации состава.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал переход сразу трех уже бывших футболистов столичного клуба в волгоградский «Ротор». Его слова приводит Sport24.ru.

Команда
Астана

Новичками российского клуба стали белорусский полузащитник Иван Маевский и защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко. Оба уже подписали контракты с «Ротором», а форвард Алексей Щеткин заключит соглашение в ближайшее время.

«У всех трех футболистов закончились контракты, они свободные агенты и могут спокойно перейти куда хотят. Я лично не слышал об их договоренности с “Ротором”, но, повторюсь, они могут перейти в любой клуб этой зимой. Пока не знаем, как именно будем ротировать состав с учетом ухода этих игроков, так как сборы еще не начались. Когда начнутся, там и будет видно», — сказал Тихонов.

Ранее переход футболистов «Астаны» прокомментировал главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич. По его словам, новички станут «очень хорошим усилением».

На данный момент «Ротор» занимает 13-е место из 16 команд в российской премьер-лиге, набрав 14 очков после 19 туров.

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