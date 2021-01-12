Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

Голосование проводилось на основе результатов ежегодных рейтингов организации с 2011 по 2020 год (присуждалось от 20 очков за первое место по итогам года до одного — за 20-е). Симеоне становился лучшим тренером по версии организации в 2016 году и набрал в голосовании 152 очка.

Второе место занял испанец Хосеп Гвардиола (144), признанный лучшим в 2011 году, третье — немец Юрген Клопп (105), выбранный IFFHS в 2019 году. Далее расположились португалец Жозе Моуринью (91), итальянец Массимилиано Аллегри (77), испанец Унаи Эмери (70), француз Зинедин Зидан (59), итальянец Карло Анчелотти (57), аргентинец Маурисио Почеттино (56), десятку лучших замкнул аргентинец Марсело Гальярдо (56).

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