Диего Симеоне признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS
ТАСС, 12 января. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала лучшим тренером прошедшего десятилетия аргентинца Диего Симеоне. Об этом сообщает
ТАСС, 12 января. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала лучшим тренером прошедшего десятилетия аргентинца Диего Симеоне. Об этом сообщает
Голосование проводилось на основе результатов ежегодных рейтингов организации с 2011 по 2020 год (присуждалось от 20 очков за первое место по итогам года до одного — за 20-е). Симеоне становился лучшим тренером по версии организации в 2016 году и набрал в голосовании 152 очка.
Второе место занял испанец Хосеп Гвардиола (144), признанный лучшим в 2011 году, третье — немец Юрген Клопп (105), выбранный IFFHS в 2019 году. Далее расположились португалец Жозе Моуринью (91), итальянец Массимилиано Аллегри (77), испанец Унаи Эмери (70), француз Зинедин Зидан (59), итальянец Карло Анчелотти (57), аргентинец Маурисио Почеттино (56), десятку лучших замкнул аргентинец Марсело Гальярдо (56).
Симеоне 50 лет, он возглавляет «Атлетико» с 2011 года, став с клубом чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, дважды — победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, также он два раза выводил клуб в финал Лиги чемпионов. Помимо мадридцев, он тренировал аргентинские «Расинг», «Эстудиантес», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо» и итальянскую «Катанию». В качестве игрока он представлял аргентинские «Велес Сарсфилд» и «Расинг», итальянские «Пизу», «Интер» и «Лацио», испанские «Севилью» и «Атлетико».