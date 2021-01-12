«Ордабасы» предложили нового главного тренера
Шымкентцы остались без еврокубков.
Шымкентцы остались без еврокубков.
Новым главным тренером «Ордабасы» может стать наставник «Каспия» Срджан Благоевич. Об этом в своем
По информации источника, бывший менеджер «Каспия» Владимир Рибич предлагает свои услуги шымкентскому клубу в комплектовании команды, а на пост главного тренера выдвигает Благоевича.
«Все дело в том, что на юге ожидаются сложные времена, и, возможно, руководству клуба придется делать то, что ранее им было абсолютно несвойственно — экономить. Жизнь может заставить. Ведь долгов с прошлого сезона целый вагон и маленькая тележка. А новый бюджет точно будет меньше прежнего. Может быть, даже вдвое. А Благоевичу не привыкать работать в стесненных условиях. В “Каспии” он не мог рассчитывать на роскошь и игроков
Но насколько серьезно сербов воспринимают в “Ордабасы”, пока сказать сложно. Бахтияра Байсеитова Рибич пока не убедил. Но если не будет предложено альтернативных вариантов, то Благоевич может и переехать в Шымкент», — написал Кожахмет.
Ранее на вакантный пост в «Ордабасы» претендовал Владимир Газзаев, однако российский специалист не смог договориться с руководством клуба. Также среди кандидатов назывались болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.
В минувшем сезоне «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко. «Каспий» финишировал десятым и сохранил прописку в КПЛ.
Последним тренером южан был Кахабер Цхададзе, который работал в Шымкенте с 2018 года.