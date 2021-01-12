«Ордабасы» предложили нового главного тренера

«Все дело в том, что на юге ожидаются сложные времена, и, возможно, руководству клуба придется делать то, что ранее им было абсолютно несвойственно — экономить. Жизнь может заставить. Ведь долгов с прошлого сезона целый вагон и маленькая тележка. А новый бюджет точно будет меньше прежнего. Может быть, даже вдвое. А Благоевичу не привыкать работать в стесненных условиях. В “Каспии” он не мог рассчитывать на роскошь и игроков топ-класса по нашим меркам. В Шымкенте качество исполнителей все же повыше будет. И с ними можно добиться большего.

Но насколько серьезно сербов воспринимают в “Ордабасы”, пока сказать сложно. Бахтияра Байсеитова Рибич пока не убедил. Но если не будет предложено альтернативных вариантов, то Благоевич может и переехать в Шымкент», — написал Кожахмет.



Ранее на вакантный пост в «Ордабасы» претендовал Владимир Газзаев, однако российский специалист не смог договориться с руководством клуба. Также среди кандидатов назывались болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.