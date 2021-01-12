«Корейский Месси» провалился в «Кайрате», но получил второй шанс на родине и вместе с экс-игроком КПЛ вывел команду в высший дивизион

В феврале в Южной Корее должны будут разобраться с форматом проведения очередного сезона в первой Кей-лиге — высшем дивизионе чемпионата страны. В связи с пандемией коронавируса местные футбольные власти все еще не решили, как будет проводиться сезон. Зато в высший дивизион поднялся клуб «Сувон» из одноименного города. Корреспондент Vesti.kz рассказал о двух футболистах, ранее выступавших в КПЛ, которые поспособствовали выходу клуба в Кей-лигу.

В прошлом сезоне второй Кей-лиги «Сувон» занял второе место, пропустив вперед только «Чеджу Юнайтед». В финале плей-офф за выход в высший дивизион клуб в серии пенальти победил «Кеннам», который финишировал в сезоне третьим. Для «Сувона», созданного в 2003 году, а в 2012-м получившего статус профессионального клуба, это второй выход в первую Кей-лигу. В 2016-м они уже добирались до элитного дивизиона, но заняли там последнее, 12-е место. Теперь в 2021 году будет вторая попытка «Сувона» зацепиться в высшем дивизионе. Отметим, что в этом же городе выступает более известный и успешный клуб «Сувон Самсунг Блюуингз».

22-летний полузащитник Хан Чжон Ву только в начале 2020 года покинул «Кайрат», перебравшись на правах свободного агента в «Сувон». В Казахстане он запомнился тем, что его прозвали «корейским Месси» и ему удалось сыграть пять неполных матчей в КПЛ, ничем в них не отметившись. В «Сувоне» карьера Хана тоже складывается не столь однозначно. В прошлом сезоне он провел во всех турнирах 19 матчей, забив один гол и набрав два ассистентских балла. Но смущает то, что Хан, выходивший во всех своих играх в основном составе, был заменен в 18 матчах из 19. Семь раз его вовсе меняли в перерыве, а еще дважды — в первой половине матча. Но в любом случае это намного лучше тех результатов, которые продемонстрировал вингер в Казахстане.

Гол «корейского Месси»:

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Партнером Чжон Ву по клубу является бразильский фланговый нападающий Данило Алвес. 29-летний футболист тоже в начале 2020 года оказался в «Сувоне», перебравшись из «Окжетпеса». В КПЛ-2019 Алвес был одним из лидеров «синегорцев», проведя 27 матчей в чемпионате, забив шесть мячей и отдав пять ассистов. Но во втором корейском дивизионе статистика Алвеса стала чуть хуже. Во всех турнирах за «Сувон» он сыграл 14 матчей, забив три гола и отметившись единственной голевой передачей. В последних матчах сезона он вовсе оставался в запасе.

Один из мячей Алвеса:

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Стоимость Хана сейчас составляет 400 тысяч евро, а Данило — 375 тысяч евро. По этому показателю они не входят даже в топ-10 в своей команде. Пока непонятно, каковы планы руководства клуба на этих парней в новом сезоне и, что самое главное, — уже в высшем дивизионе страны. Но сам факт того, что два бывших игрока КПЛ, не игравшие ранее вместе, смогли стать частью одного коллектива во втором дивизионе другой страны, довольно любопытен.

Отметим, что до Казахстана Алвес играл в командах из Бразилии, Турции и Албании. Что же касается Хана, то для него опыт в «Кайрате» является единственным зарубежным в его пока еще скромной карьере.