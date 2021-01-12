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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана покинули клуб КПЛ

Одним из них интересовался клуб РПЛ.

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Футболисты сборной Казахстана Александр Марочкин и Максим Федин покинули кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кайсар

30-летний защитник сыграл за «волков» 68 матчей и забил четыре мяча. В прошлом сезоне в матче против «Жетысу» выводил команду с капитанской повязкой.

На счету 24-летнего хавбека 15 матчей и один гол. Ранее сообщалось, что Федин может перейти в клуб российской премьер-лиги.

Оба футболиста играли за «Кайсар» на условиях аренды, права на игроков принадлежат костанайскому «Тоболу».

Напомним, что в ноябре 2020 года, не доиграв чемпионат, покинули кызылординскую команду Артур Режиналдо, Александар Колев, Элгуджа Лобжанидзе, Марк Гурман. После окончания чемпионата из «Кайсара» также ушли Кларенс Битанг и Элвин Фортес.

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