Футболисты сборной Казахстана покинули клуб КПЛ
Одним из них интересовался клуб РПЛ.
Одним из них интересовался клуб РПЛ.
Футболисты сборной Казахстана Александр Марочкин и Максим Федин покинули кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.
30-летний защитник сыграл за «волков» 68 матчей и забил четыре мяча. В прошлом сезоне в матче против «Жетысу» выводил команду с капитанской повязкой.
На счету 24-летнего хавбека 15 матчей и один гол. Ранее сообщалось, что Федин может перейти в клуб российской
Оба футболиста играли за «Кайсар» на условиях аренды, права на игроков принадлежат костанайскому «Тоболу».
Напомним, что в ноябре 2020 года, не доиграв чемпионат, покинули кызылординскую команду Артур Режиналдо, Александар Колев, Элгуджа Лобжанидзе, Марк Гурман. После окончания чемпионата из «Кайсара» также ушли Кларенс Битанг и Элвин Фортес.