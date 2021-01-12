Клубы РПЛ проявляют интерес к форварду «Кайрата» и защитникам «Тобола»

«На мой взгляд, сейчас есть сразу несколько казахстанских игроков, которые не затерялись бы в российской премьер-лиге. Это касается Сергея Малого, Темирлана Ерланова, Абата Аймбетова. Они способны играть в РПЛ. На них есть спрос, насколько я знаю, переговорный процесс там идет. Сейчас казахстанские футболисты перестали бояться и поехали даже в первую российскую лигу (ФНЛ) и проявляют себя очень неплохо, в частности Арман Кенесов, с которым мы также сотрудничаем. Безусловно, отмена статуса легионера очень помогла в этом процессе, российские клубы обратили внимание на футболистов из Казахстана. Конкурировать они могут, яркий пример — Бахтиер Зайнутдинов. Можно сказать, благодаря его игре в какой-то степени пошел такой всплеск. Хотя к тому же Диме Шомко и раньше был интерес из РПЛ. Помимо уже известных имен, в Казахстане есть и другие молодые игроки, которые могут проявить себя в России. Например, вратарь “Ордабасы” Бекхан Шайзада — хороший, перспективный игрок, ему просто надо доверять и он бы не затерялся в России», — отметил Агеев.