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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

Клубы РПЛ проявляют интерес к форварду «Кайрата» и защитникам «Тобола»

По их кандидатурам уже вступили в переговоры.

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Игроки сборной Казахстана Абат Аймбетов, Темирлан Ерланов и Сергей Малый могут перебраться в российские клубы. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил российский агент Дмитрий Агеев.

Команда
Кайрат

«На мой взгляд, сейчас есть сразу несколько казахстанских игроков, которые не затерялись бы в российской премьер-лиге. Это касается Сергея Малого, Темирлана Ерланова, Абата Аймбетова. Они способны играть в РПЛ. На них есть спрос, насколько я знаю, переговорный процесс там идет. Сейчас казахстанские футболисты перестали бояться и поехали даже в первую российскую лигу (ФНЛ) и проявляют себя очень неплохо, в частности Арман Кенесов, с которым мы также сотрудничаем. Безусловно, отмена статуса легионера очень помогла в этом процессе, российские клубы обратили внимание на футболистов из Казахстана. Конкурировать они могут, яркий пример — Бахтиер Зайнутдинов. Можно сказать, благодаря его игре в какой-то  степени пошел такой всплеск. Хотя к тому же Диме Шомко и раньше был интерес из РПЛ. Помимо уже известных имен, в Казахстане есть и другие молодые игроки, которые могут проявить себя в России. Например, вратарь “Ордабасы” Бекхан Шайзада — хороший, перспективный игрок, ему просто надо доверять и он бы не затерялся в России», — отметил Агеев.

Аймбетов на данный момент не продлил контракт с алматинским «Кайратом», ранее сообщалось об интересе к нему со стороны турецких клубов. Ерланов и Малый провели минувший сезон за «Тобол», но не исключено, что первый продолжит карьеру в составе «Астаны».

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