«Шахтер» — чемпион, «Астана» — пятая, «Кайрат» недалеко от зоны вылета. Как прошел последний чемпионат, когда в нем участвовало 14 клубов
В КПЛ впервые за восемь лет увеличено количество участников.
В КПЛ впервые за восемь лет увеличено количество участников.
Число участников казахстанской
Последний раз такое количество участников было в сезоне-2012. Тогда также было расширение КПЛ, состоявшееся на фоне вылета «Кайрата» по итогам сезона-2011. Алматинцы таким образом сохранили за собой прописку в
Именно в этом сезоне началось возрождение «Кайрата». Алматинцы по итогам КПЛ-2012 заняли десятое место, набрав 29 очков. От зоны вылета их отделило шесть баллов.
В 2012-м еще не наступила гегемония «Астаны» — столичный клуб по итогам сезона занял пятое место, но выиграл Кубок страны. Зато второе подряд чемпионство оформил карагандинский «Шахтер». «Горняки» набрали 53 очка, обойдя «Иртыш» (51 балл) и «Актобе» (50). «Шахтер» в следующем сезоне станет первым представителем Казахстана в групповой стадии еврокубков, сыграв в квалификации Лиги чемпионов и в группе Лиги Европы, при этом карагандинцы с тех пор не попадали в медальную зону КПЛ.
Четвертым в сезоне-2012 стал «Тараз». «Тобол» и «Ордабасы» расположились на шестом и седьмом местах соответственно.
Недалеко от зоны вылета наряду с «Кайратом» оказались «Жетысу» и «Атырау». Неудачниками КПЛ стали каскеленский «Сункар» и кокшетауский «Окжетпес».
Лучшим бомбардиром в сезоне-2012 стал легионер из Узбекистана Улугбек Бакаев. Он отличился 14 раз в составе «Иртыша». Танат Нусербаев из «Астаны» и Игорь Зенькович из «Акжайыка» забили по десять мячей и разделили второе место, а Бауржан Джолчиев («Тобол») и Эдин Юнузович («Жетысу») отличились по семь раз.
Лучшим ассистентом стал Жамбыл Кукеев из «Шахтера» (14 голевых передач). Он обошел Марата Хайруллина («Актобе») и Нурбола Жумаскалиева («Тобол») — по десять ассистов. Для 19-летнего Бауыржана Исламхана это был второй профессиональный сезон. Футболист «Тараза» в 2012-м дебютировал в составе сборной Казахстана, а в КПЛ забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
Отметим, что с сезона-2013 в КПЛ вновь участвовало 12 клубов. В 2020 году
Чемпионом Казахстана впервые за 16 лет стал «Кайрат». «Тобол» завоевал серебряные награды КПЛ-2020, а «Астана» — бронзовые.