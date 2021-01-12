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15:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» — чемпион, «Астана» — пятая, «Кайрат» недалеко от зоны вылета. Как прошел последний чемпионат, когда в нем участвовало 14 клубов

В КПЛ впервые за восемь лет увеличено количество участников.

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Число участников казахстанской премьер-лиги сезона-2021 увеличено с 12 до 14. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как в последний раз прошел чемпионат страны среди клубов премьер-лиги, когда в нем выступали 14 команд.

Последний раз такое количество участников было в сезоне-2012. Тогда также было расширение КПЛ, состоявшееся на фоне вылета «Кайрата» по итогам сезона-2011. Алматинцы таким образом сохранили за собой прописку в премьер-лиге и сыграли в КПЛ-2012.

Именно в этом сезоне началось возрождение «Кайрата». Алматинцы по итогам КПЛ-2012 заняли десятое место, набрав 29 очков. От зоны вылета их отделило шесть баллов.

Команда
Шахтер Кг

В 2012-м еще не наступила гегемония «Астаны» — столичный клуб по итогам сезона занял пятое место, но выиграл Кубок страны. Зато второе подряд чемпионство оформил карагандинский «Шахтер». «Горняки» набрали 53 очка, обойдя «Иртыш» (51 балл) и «Актобе» (50). «Шахтер» в следующем сезоне станет первым представителем Казахстана в групповой стадии еврокубков, сыграв в квалификации Лиги чемпионов и в группе Лиги Европы, при этом карагандинцы с тех пор не попадали в медальную зону КПЛ.

Четвертым в сезоне-2012 стал «Тараз». «Тобол» и «Ордабасы» расположились на шестом и седьмом местах соответственно.

Недалеко от зоны вылета наряду с «Кайратом» оказались «Жетысу» и «Атырау». Неудачниками КПЛ стали каскеленский «Сункар» и кокшетауский «Окжетпес».

Лучшим бомбардиром в сезоне-2012 стал легионер из Узбекистана Улугбек Бакаев. Он отличился 14 раз в составе «Иртыша». Танат Нусербаев из «Астаны» и Игорь Зенькович из «Акжайыка» забили по десять мячей и разделили второе место, а Бауржан Джолчиев («Тобол») и Эдин Юнузович («Жетысу») отличились по семь раз.

Лучшим ассистентом стал Жамбыл Кукеев из «Шахтера» (14 голевых передач). Он обошел Марата Хайруллина («Актобе») и Нурбола Жумаскалиева («Тобол») — по десять ассистов. Для 19-летнего Бауыржана Исламхана это был второй профессиональный сезон. Футболист «Тараза» в 2012-м дебютировал в составе сборной Казахстана, а в КПЛ забил четыре гола и сделал шесть ассистов.

Отметим, что с сезона-2013 в КПЛ вновь участвовало 12 клубов. В 2020 году из-за  снятия «Иртыша» в премьер-лиге осталось 11 клубов. Чемпионат был сокращен на один круг — с 33 туров до 22 — из-за  пандемии коронавируса, которая привела к двум паузам, длившимся в общей сложности пять месяцев.

Чемпионом Казахстана впервые за 16 лет стал «Кайрат». «Тобол» завоевал серебряные награды КПЛ-2020, а «Астана» — бронзовые.

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