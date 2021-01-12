Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
11.01
Уэска
Бетис
02
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
16:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила об уходе защитника сборной Казахстана

Ранее стало известно, что он будет играть в России.

Наверх

ФК «Астана» официально объявил об уходе казахстанского защитника Дмитрия Шомко, передают Vesti.kz. Как говорится в заявлении клуба, он уходит в связи с окончанием контракта.

В составе столичного клуба уроженец Экибастуза выступал с 2014 года и шесть раз становился чемпионом Казахстана. Также Шомко играл в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Футбольный клуб “Астана” благодарит Дмитрия за его вклад и ответственное отношение к выступлению за команду, а также желает успехов в продолжении карьеры», — говорится в сообщении «Астаны».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что 30-летний защитник продолжит карьеру в чемпионате России в составе волгоградского «Ротора», куда уже перешел полузащитник команды белорус Иван Маевский и с которым ведет переговоры форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
Экс-игрок «Локомотива» стал селекционером клуба
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
В России задумались о проведении Олимпиады-2030
На правильном пути. 85 лет спортивному обществу «Локомотив»
РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь