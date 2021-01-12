«Астана» объявила об уходе защитника сборной Казахстана
Ранее стало известно, что он будет играть в России.
Ранее стало известно, что он будет играть в России.
ФК «Астана» официально объявил об уходе казахстанского защитника Дмитрия Шомко, передают Vesti.kz. Как говорится в заявлении клуба, он уходит в связи с окончанием контракта.
В составе столичного клуба уроженец Экибастуза выступал с 2014 года и шесть раз становился чемпионом Казахстана. Также Шомко играл в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Футбольный клуб “Астана” благодарит Дмитрия за его вклад и ответственное отношение к выступлению за команду, а также желает успехов в продолжении карьеры», — говорится в сообщении «Астаны».
Ранее стало известно, что 30-летний защитник продолжит карьеру в чемпионате России в составе волгоградского «Ротора», куда уже перешел полузащитник команды белорус Иван Маевский и с которым ведет переговоры форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.